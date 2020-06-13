حزب الوفاق يحذر من مخططات مشبوهة لاستهداف سلامة علاوي

حذّر حزب الوفاق الوطني، السبت، من مخططات مشبوهة لاستهداف سلامة زعيمه اياد علاوي. وقال المتحدث الرسمي للحزب ضرغام كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حزب الوفاق الوطني العراقي يحذر من مخططات مشبوهة تستهدف سلامة زعيمه ومؤسسه الدكتور اياد علاوي، ويحمل رئيس الوزراء المؤقت مصطفى كاظمي المسؤولية الكاملة عن اي مكروه او سوء قد يلحق بالعاملين في مكتبه، او قيادات وكوادر حزب الوفاق الوطني العراقي الذي قارع الدكتاتورية بكل بسالة".



وأضاف كاظم، ان "اللجوء الى اساليب النظام السابق في القتل والقمع والتخوين لن يزيد السلطة الحاكمة سوى عزلةً ولن يبرر فشلها في مهامها التي جاءت لأجلها، وسيكون لابناء شعبنا الكريم ازاء ذلك مواقف وردود".



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