العامري: لولا فتوى المرجعية في محاربة الارهاب الداعشي لكان العراق في خبر كان

وقال العامري في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لولا فتوى المرجعية في محاربة الارهاب الداعشي، لكان العراق في خبر كان لان القوى الظلامية كانت تستهدف تاريخه وحاضره ومستقبله".

وأضاف أن "الاستجابة الكبيرة للشعب العراقي العزيز والكريم لفتوى المرجعية واندفاع الشباب العراقي المجاهد كان مفاجئا للجميع وهو الذي افشل المؤامرة الكبيرة التي استهدفت العراق"، لافتاً الى أنه "كان لفصائل المقاومة الاسلامية جميعا الدور الكبير في تنظيم وتدريب وتشكيل واحتواء هذه الاعداد الكبيرة من المتطوعين واستثمارهم الاستثمار الافضل في المعركة".



ولفت العامري الى أنه "كان لكل الشرائح العراقية موقفا مميزا ومشرفا ونفتخر به في هذه المعركة خصوصا الاطباء والمهندسين والاساتذة الجامعيين والمواكب الحسينية وغيرهم"، مشدداً بالقول كما لا ننسى الموقف الاقليمي والدولي في دعم العراق في هذه المعركة خصوصا الجمهورية الاسلامية التي وقفت منذ اللحظة الاولى مع الشعب العراقي في معركته المقدسة ضد الارهاب الداعشي، وكان لهذا الموقف اثرا كبيرا في حسم المعركة".