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يوفنتوس يتخطى ميلان بأفضلية الذهاب ويبلغ نهائي كأس إيطاليا

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2020-06-12 | 22:51

يوفنتوس يتخطى ميلان بأفضلية الذهاب ويبلغ نهائي كأس إيطاليا

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تأهل فريق يوفنتوس، بصعوبة بالغة، إلى دور نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد تعادله سلبيًا في مباراة اليوم مع فريق ميلان.
والتقى الفريقان في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي، في ملعب أليانز ستاديوم.

وكاد يوفنتوس أن يسجل هدف التقدم في الشوط الأول من خلال ركلة جزاء، ولكن أهدرها وذلك في الدقيقة 17 حيث اصطدمت كرته بقائم المرمى.

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ولعب ميلان بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 18 حيث طُرد اللاعب أنتي ريبيتش بعد تدخله العنيف على لاعب اليوفي دانيلو.

وسنحت للفريقين العديد من الفرص ولكن الحظ لم يحالفهما.

ولم يقدم رونالدو الأداء المُنتظر منه حيث فشل في إثبات خطورته أمام الروسونيري.

بتلك النتيجة، يتأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية حيث استفاد من تعادله الإيجابي في مباراة الذهاب في سان سيرو، بهدف لمثله.

يُذكر أن يوفنتوس سيواجه الفائز من مباراة الغد بين نابولي وإنتر ميلان.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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