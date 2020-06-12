عمليات البصرة تعلن اعتقال 25 شخصا بنزاع عشائري في المحافظة

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الجمعة، عن اعتقال 25 شخصا بنزاع عشائري في المحافظة.
وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قواتنا الأمنية تمكنت من فض نزاع عشائري في شمال البصرة".
واضاف انه "تم اعتقال ٢٥ متهما من المتسببين بالنزاع".
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