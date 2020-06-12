بالفيديو.. اعترافات مشاركين بنزاع عشائري في الحرية

نشرت مديرية مكافحة اجرام بغداد، مقطع فيديو لاعترافات مشاركين بنزاع عشائري في الحرية ببغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المعتقلين متورط بقتل مواطن في المنطقة".

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