حقيقة تواجد مكافحة الارهاب في المنافذ الحدودية

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، حقيقة تواجد مكافحة الارهاب في المنافذ. وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لاصحة للمعلومات التي تم نشرها في صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "جهاز مكافحة الارهاب يصل الاقليم او يتواجد في منافذنا الاتحادية".



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