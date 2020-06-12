خلية الازمة في واسط تعلن عن ابرز قراراتها اليوم

اصدرت خلية الازمة في واسط، عددا من القرارات المهمة، بينها الخاصة بحظر التجوال في المحافظة

وتضمنت القرارات:

- الاستمرار بمنح العطلة الرسمية من يوم الاحد القادم الى يوم الخميس باستثناء منتسبي دوائر الصحة و الاجهزة الامنية و الخدمية وكل مايتعلق بالمشاريع الخدمية العاملة في المحافظة.

- فرض حظر التجوال الشامل من يوم الاحد و يبدأ من الساعة السادسة عصراً الى الساعة السادسة صباحاً.

- فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة صباحا الى السادسة عصراً ويشمل منع التنقل بين الاقضية والنواحي وغلق مداخل المحافظة الخارجية بشكل تام.

- غلق كافة المطاعم و بدون استثناء ( باستثناء تلك التي تعمل بنظام التوصيل المجاني ) و كذلك المقاهي و قاعات المناسبات و المسابح و عدم اقامة مجالس العزاء ومنع أقامة تجمعات الاعراس.

- تشكيل مفارز من الاجهزة الامنية في كافة المناطق لمنع التجمعات العامة والتجوال بين المناطق مع نشر تعليمات وأرشادات الوقاية من خلال مكبرات الصوت.

Advertisements

- السماح لاصحاب العيادات الطبية بالعمل من الساعة الثانية ظهراً و حتى السادسة عصراً كذلك السماح للصيدليات من التاسعة صباحاً الى الساعة 9 ليلاً

- التأكيد على مديرية مرور واسط بفرض الغرامات لكل من يخالف قرارات خلية الازمة خصوصاً في السيطرات الخارجية

- توجيه كافة المولات و الاسواق و المحلات التجارية و المصارف الحكومية و الاهلية بتجهيز مداخلها بغرف التعقيم و كذلك توفير مواد التعقيم و الكمامات و الكفوف في الداخل وسيتم منع مزاولة عمل أي من لا يلتزم بذلك.

- يلتزم معمل نسيج الكوت بعدم زيادة اسعار الكمامات عن السعر الرسمي المعتاد وفتح مراكز بيع مباشر في اكثر من مكان.

- يسمح بمرور العجلات التي يرتدي ركابها الكمامات والكفوف حصراً من جميع السيطرات الداخلية ضمن الوحدات الادارية.

- فرض غرامة 50 الف دينار عن كل محل او صاحب اسواق لم يلتزم بشروط الوقاية وخاصة أرتداء الكفوف والكمامات ( وتذهب تلك الغرامات لقسم تعظيم الموارد المحلية من خلال تشكيل لجان غرامات فورية ).