خلية الازمة في صلاح الدين تعلن تسجيل 28 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، الجمعة، عن تسجيل 28 اصابة جديدة بكورونا. وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 28 أصابة جديدة بفايروس كورونا في صلاح الدين، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة". واضاف ان "الاصابات موزعة كالاتي: 16 بلد Advertisements 8 الطوز 3 الضلوعية 1 سامراء. وتابع ان "أغلب الاصابات من المدنيين وطبيب واحد في بلد".

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