صخور تحتفظ بكائن غريب عاش قبل أكثر من 100 مليون عام 'صور'

عثر شاب على صخرة احتفظت بكائن غريب، عاش قبل حوالي 120 مليون عام، بطريقة رائعة حيث حافظت على شكله وحجمه وأبعاده.

ووجد الشاب وثيو فيكرز الطالب في جامعة "جاك وونفور" البريطانية، أحفورة قديمة جدا حفظت بطريقة رائعة في جزيرة كيرت البريطانية.

ويبلغ وزن القطعة الأحفورية نحو 100 كيلوغراما، ويبلغ قطرها نحو 55 سنتيمترا، ويقدر عمرها بنحو 115 مليون عام تقريبا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وبعد حوالي 10 ساعات من العمل المضني والحفر، استطاع الشاب سحب المخلوق القديم من بين الأتربة المتحجرة من حوله.

ويبدو المخلوق من المخلوقات البحرية المنقرضة وجزء من عائلة الرخويات، مثل القواقع البحرية، حيث وصف فيكرز عينته بأنها "مثال رائع" للأبحاث.

ويتوقع الخبراء أن هذا الحيوان ينتمي إلى فصلية الأمونيت (القواقع)، حيث عاشت هذه القواقع الضحمة في البحار قبل ملايين الأعوام وتغذت على العوالق والكائنات الصغيرة.