الصحة العالمية تؤكد ضرورة توزيع أي لقاحات ضد فيروس كورونا كسلعة عامة عالمية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي،: "زعماء كثيرون دفعوا إلى الأمام فكرة تحويل أي لقاح إلى سلعة عامة عالمية، لكن يجب أن يستمر تمرير هذا النهج".

وأضاف غيبريسوس: "يجب أن يركب مزيد من الزعماء هذه السفينة، ونحن بحاجة إلى وجود التزام سياسي عالمي حقيقي مع توافق على مستوى العالم حتى قبل حصولنا على هذه السلعة. هذا ما نصر عليه".

