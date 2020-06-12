اخبار العالم / اخبار العراق

سقوط سبع قذائف هاون عى قرية في أطراف جلولاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة، بسقوط سبع قذائف هاون عى قرية في أطراف ناحية جلولاء.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "سبع قذائف هاون سقطت اليوم، على قرية الحنطة باطراف ناحية جلولاء في محافظة ديالى".

وأضاف أن "القصف مستمر لغاية الآن، لم يتبين اذا كان هناك اصابات او لا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط سبع قذائف هاون عى قرية في أطراف جلولاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا