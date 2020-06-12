سقوط سبع قذائف هاون عى قرية في أطراف جلولاء

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "سبع قذائف هاون سقطت اليوم، على قرية الحنطة باطراف ناحية جلولاء في محافظة ديالى".

وأضاف أن "القصف مستمر لغاية الآن، لم يتبين اذا كان هناك اصابات او لا".

