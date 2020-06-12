مستشار ترامب: وجودنا مؤقت بالعراق وغالبية الدواعش موجودون هناك

اكد مستشار الرئيس الامريكي غابريال صوما، الجمعة، ان وجود القوات الاميركية في العراق مؤقتا، فيما اشار الى ان غالبية "الدواعش" موجودون هناك.
وقال صوما في حديث لـ الخليج 365، ان "الرئيس الامريكي دونالد ترامب دائما يقول اننا سنخرج من العراق"، مبينا ان "ترامب يرغب بسحب القوات الاميركية من العراق وسوريا ايضا".
واضاف ان "وجودنا في العراق مؤقت ومع انتهاء داعش ستنسحب"، مشيرا الى ان "القوات الاميركية كانت موجودة في 12 قاعدة انسحبت من 9 والان متواجدة في 3 فقط".
وتابع صوما ان "ما يهدد امن العراق الان هو داعش ووجود النفوذ الايراني الكبير"، لافتا الى ان "عدد المقاتلين من داعش هو بحدود 10 الاف شخص، القسم الاكبر موجود بالعراق والبعض متضامن معهم".
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