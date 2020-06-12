خطة امنية جديدة في البصرة

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن القوات الامنية ستطبق خطة امنية جديدة لتطبيق حظر التجوال في البصرة. وقال المصدر في حديث لـ االسومرية نيوز، ان "الخطة تتضمن تقسيم المركز الى 5 قواطع وتكليف 5 ضباط عمداء للإشراف على القوة المكلفة بتنفيذ حظر التجوال ورفع تقرير بذلك". واضاف انه "ستتم محاسبة المقصرين للتوجيهات الصادرة من الجهات العليا".

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