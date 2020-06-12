النزاهة النيابية توضح بشأن حديث الكاظمي عن وجود حنطة تالفة في نينوى

أوضح رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي، الجمعة، بشأن حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن وجود حنطة تالفة في محافظة نينوى.

وقال العباسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه إشارة للمؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء يوم الخميس 11 حزيران 2020 بما يخص ملاحظته بوجود حنطة تالفة في محافظة نينوى اثناء زيارته للمحافظة يوم الاربعاء 10 حزيران 2020 نود ان نوضح أنه بدءاً من موسم تسويق 2017 و 2018 و2019 وهي المواسم التي تلت تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش الارهابي لم يؤشر لدينا وجود اي كميات حنطة تالفة في مخازن وصومعات الشركة العامة لتجارة الحبوب / نينوى او اي اماكن للطاقات الخزنية فيها".



وأضاف أنه "تمت عملية التسويق اعلاه باستلام كميات الحنطة الموردة للسايلوات حسب الخطط الزراعية"، مؤكداً أنه "مع العرض اننا على اطلاع تام وبمتابعة مباشرة لكميات حنطة تالفة اثناء احتلال داعش لنينوى وقد ثبتت كمياتها ومواقعها وهناك متابعة مباشرة مع فرع الشركة اعلاه في نينوى لإتمام عمليات الشطب والاجراءات الرسمية الاخرى بصددها".

