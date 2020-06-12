صحة الرصافة: المصابون بكورونا اليوم من هذه المناطق

اعلنت دائرة صحة الرصافة، عن تفاصيل الاصابات التي تم تسجيلها اليوم وعددها 105 اصابات.

وادناه التوزيع الجغرافي لاصابات اليوم

-مدينة الصدر ٢١ حالة ضمن محلات ٥٣٨، ٥٤٥، ٥٥٢، ٥٤٩، ٥٦٧، ٥٦٣، ٥٣١، ٥١٦، ٥٧٥، ٥٥٤، ٥١١، قطاعات ١٠، ٦، والزراعي، والحميدية، وحي الكوفة

-العبيدي ٦ حالات محلة ٧٣٦و٧٣٣

-المشتل حالة واحدة محلة ٧٥٩

-السباع حالة واحدة محلة ١٠٨

-حي الثورة حالة واحدة

-الحبيبية حالة واحدة

-الشعب ٨ حالات محلات ٣٣٩، ٣٤٣، ٣٤١، ٣٥٢، والزراعي ، وحي اور

-ام الكبر والغزلان حالتان محلة ٣٣٧

-باب الشيخ حالة واحدة

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-الرشاد حالتان محلة ٧٧٤

-شارع فلسطين ٥ حالات ضمن محلة ٥١٠، و٥٠٢ حي الادريسي

-الاعظمية حالة واحدة محلة ٣٢٤

-الباب المعظم حالة واحدة محلة ١٢٠

-البلديات ٣٠ حالة ضمن محلات ٧٦٠، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٢٥، ٧٢٨، ٧٣١، ٧٥٢، ٧٠٢، ٧٦٢

-الزعفرانية ٤ حالات محلة ٩٠٤ والزراعي

-الكرادة ٩ حالات محلات ٩٠٤، ٩١٩، ٩١٠، شارع ٦٠، وتقاطع المسبح

-النعيرية ٣ حالات محلة٧٠٩

-الحسينية ٦ حالات محلات ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٠٦