اعلنت دائرة صحة الرصافة، عن تفاصيل الاصابات التي تم تسجيلها اليوم وعددها 105 اصابات.
وادناه التوزيع الجغرافي لاصابات اليوم
-مدينة الصدر ٢١ حالة ضمن محلات ٥٣٨، ٥٤٥، ٥٥٢، ٥٤٩، ٥٦٧، ٥٦٣، ٥٣١، ٥١٦، ٥٧٥، ٥٥٤، ٥١١، قطاعات ١٠، ٦، والزراعي، والحميدية، وحي الكوفة
-العبيدي ٦ حالات محلة ٧٣٦و٧٣٣
-المشتل حالة واحدة محلة ٧٥٩
-السباع حالة واحدة محلة ١٠٨
-حي الثورة حالة واحدة
-الحبيبية حالة واحدة
-الشعب ٨ حالات محلات ٣٣٩، ٣٤٣، ٣٤١، ٣٥٢، والزراعي ، وحي اور
-ام الكبر والغزلان حالتان محلة ٣٣٧
-باب الشيخ حالة واحدة
-الرشاد حالتان محلة ٧٧٤
-شارع فلسطين ٥ حالات ضمن محلة ٥١٠، و٥٠٢ حي الادريسي
-الاعظمية حالة واحدة محلة ٣٢٤
-الباب المعظم حالة واحدة محلة ١٢٠
-البلديات ٣٠ حالة ضمن محلات ٧٦٠، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٢٥، ٧٢٨، ٧٣١، ٧٥٢، ٧٠٢، ٧٦٢
-الزعفرانية ٤ حالات محلة ٩٠٤ والزراعي
-الكرادة ٩ حالات محلات ٩٠٤، ٩١٩، ٩١٠، شارع ٦٠، وتقاطع المسبح
-النعيرية ٣ حالات محلة٧٠٩
-الحسينية ٦ حالات محلات ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٠٦
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة: المصابون بكورونا اليوم من هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.