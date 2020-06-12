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اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما اظهر انخفاض باعداد المصابين عن اليوم السابق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص (٩٧٥٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٤٩٦٢٥)".
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٠٩٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الكرخ ٢٣٦
مدينة الطب ٧
النجف الأشرف ٨٣
االسليمانية ١١٧
أربيل ٦١
دهوك ٢
كربلاء ٣٨
كركوك ٣٣
ديالى ٢١
واسط ١١٥
بابل ١٧
البصرة ٢٤
ميسان ٥١
الديوانية ٧٤
ذي قار ٤٨
الأنبار ٥٩
نينوى ٤
- الشفاء: ٣٠٠ حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة ٥٩
بغداد الكرخ ٧٣
مدينة الطب. ١
دهوك ٨
كركوك ٢٠
كربلاء ١٣
ديالى ٢٢
البصرة ١٨
ميسان ١٠
بابل ١١
الديوانية ١٣
ذي قار ١٥
الانبار: ٧
واسط: ٣٠
-الوفيات ٣٩ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ٧
بغداد الكرخ ١١
مدينة الطب ٢
النجف ٢
كركوك ١
السليمانية ٥
كربلاء. ١
ميسان ٢
بابل ٢
ذي قار ٣
الأنبار ٢
المثنى ١
مجموع الأصابات : ١٧٧٧٠
مجموع حالات الشفاء : ٦٨٦٨
الراقدين الكلي: ١٠٤٠٦
الراقدين في العناية المركزة: ١١١
مجموع الوفيات:٤٩٦
يذكر ان وزارة الصحة والبيئة اعلنت يوم امس الخميس، عن تسجيل (1261) أصابة في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن عن الموقف الوبائي اليومي في العراق ويظهر انخفاض اعداد الاصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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