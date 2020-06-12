موقع روسي: رئيس جهاز المخابرات التركي زار العراق 'سراً'

وقال موقعRT نقلا عن مصدر سياسي عراقي، إن "رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان قام بزيارة سرية إلى العراق امس الخميس"، مبيناً أن "فيدان إلتقى شخصيات سياسية وحكومية عراقية".

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل، كما لم تُعلن الحكومة أي خبر عن هذه الزيارة.