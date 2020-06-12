كشف موقع اخباري روسي، اليوم الجمعة، عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز المخابرات التركي إلى العراق.
وقال موقعRT نقلا عن مصدر سياسي عراقي، إن "رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان قام بزيارة سرية إلى العراق امس الخميس"، مبيناً أن "فيدان إلتقى شخصيات سياسية وحكومية عراقية".
ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل، كما لم تُعلن الحكومة أي خبر عن هذه الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع روسي: رئيس جهاز المخابرات التركي زار العراق 'سراً' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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