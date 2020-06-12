التقاعد تعلن اعادة ٩٩٪؜ من مبالغ المتقاعدين المستقطعة

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الجمعة، اكمال اعادة ٩٩٪ من مبالغ المتقاعدين المستقطعة، محيلة المتبقي الى الشهر المقبل.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء اكملت هيئة التقاعد الوطنية بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع الالكتروني اعادة المبالغ المستقطعة بنسبة ٩٩٪ من المتقاعدين".
واضافت، "تبقى عدد قليل سيتم اعادة ما تم استقطاعهُ مع راتب الشهر القادم آلياً على نظام الحاسبة الالكترونية ولا يتطلب ذلك مراجعة المواطنين ديوان هياة التقاعد الوطنية او فروعها في المحافظات".
واضافت، "تبقى عدد قليل سيتم اعادة ما تم استقطاعهُ مع راتب الشهر القادم آلياً على نظام الحاسبة الالكترونية ولا يتطلب ذلك مراجعة المواطنين ديوان هياة التقاعد الوطنية او فروعها في المحافظات".
وتابعت، "لغرض تقليل المراجعة بسبب جائحة كورونا يرجى تحديث بيانات المتقاعد من خلال الهواتف الذكية".
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