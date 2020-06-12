دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، اليوم الجمعة، الحكومة إلى الإهتمام بالقضايا الرئيسية للبلد، والتفكير في معالجات حقيقية لمشاكله، لا سيّما ما يتعلّق بالأزمة الإقتصادية، من خلال التخطيط للنهوض الإقتصادي للبلد.
وأشار إلى أن سبعة عشر عاماً كانت فترةً كافية، للنهوض بالبلد وإنهاء أزماته الخدمية كلها، مع وجود الميزانيات الكبيرة، إلا أن عقلية المحاصصة والحزبية وتفشّي الفساد حال دون ذلك، في وقتٍ إستطاعت دول أخرى أن تتجاوز تلك الأزمات في فترات قصيرة وبميزانيات محدودة.
وعلى صعيدٍ آخر أكّد المرجع المدرسي، على ضرورة عودة الشعب العراقي إلى ثقافته الأصيلة المتمثلة بروح السلم الأهلي، مبيّناً أن توالي الأزمات على العراق من ديكتاتورية وإحتلال وإرهاب وركودٍ إقتصادي، أسهمت في إيجاد ثقافة التشاؤم والعداء، ورسّخ الإعلام المأجور تلك الثقافة الباطلة، لخلق التناحر بين أبناء هذا البلد.
وقال "إننا بحاجة إلى العودة إلى الله سبحانه، الذي أمرنا في كتابه، بأن نعيش معاً وأن لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً، والذي أمر المؤمنين بالدخول في السلم كافّة، وعلينا أن نرفض كل كلمة سوءٍ بالنسبة إلى بعضنا البعض".
كانت هذه تفاصيل خبر مرجع ديني يؤشر 17 عاماً من الفساد بميزانيات كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.