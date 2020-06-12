لا تزال غير واضحة الملامح، موازنة ٢٠٢٠ امام تحديات كثيرة... اغلب الترجيحات تشير بعدم تمريرها والاكتفاء باعداد موازنات شهرية لحين انتهاء العام الجاري. في حين يترقب مجلس النواب وصولها من الحكومة المركزية لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، في وقت استبعدت فيه وزارة المالية إقرار موازنة العام الحالي والعمل على التحضير لموازنة العام القادم.



ولا يزال قانون الاقتراض الخارجي يثير الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية، بسبب عدم معرفة حجم العجز المالي في موازنة العام الحالي، وهو ما أثار تساؤلات عن كيفية الاقتراض دون معرفة الحاجة من الأموال لتسديد العجز في الموازنة. ويؤكد خبراء اقتصاد ان التدهور الحاصل في بنود الموازنة المالية الحالية، وكل الموازنات السابقة، يأتي بسبب الاعتماد على الاقتصاد الأحادي المورد، حيث تمثل واردات النفط الأعلى نسبة بين إيرادات الدولة العراقية.ولا يزال قانون الاقتراض الخارجي يثير الجدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية، بسبب عدم معرفة حجم العجز المالي في موازنة العام الحالي، وهو ما أثار تساؤلات عن كيفية الاقتراض دون معرفة الحاجة من الأموال لتسديد العجز في الموازنة. شاهدوا التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: موازنة 2020... تضارب في التصريحات والغموض سيد الموقف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.