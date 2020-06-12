الامن النيابية تدعو لاستغلال الفرص وكسب الجولة مع الولايات المتحدة

اكد عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الجمعة، ان العراق بحاجة ماسة الى مفاوض حقيقي يكسب الجولة مع الولايات المتحدة بكل المجالات خلال الحوار الاستراتيجي القائم حالياً، مشيرا الى ان الولايات المتحدة دولة قوية ومتقدمة في عدة مجالات وعلى المفاوض العراق استغلال جميع الفرص لتحقيق المصالح للبلد والحصول على مكاسب وطنية.
واضاف الاعاجيبي، ان "الوفد المفاوض لديه اسس يعمل من خلالها فيما يخص الملفات المتعلقة بعمل السلطة التنفيذية"، لافتا الى ان "العراق قد يكون بحاجة الى التدريب والاسناد الجوي، وربما المشورة في المجال الاستخباري، لكننا لا نحتاج الى قطعات عسكرية اجنبية على اراضينا، وهذا الامور جميعها ينبغي ان تكون نصب عين المفاوض العراقي خلال جولة المفاوضات وترتيب الاولويات".
واكد الاعاجيبي، ان "الولايات المتحدة دولة قوية ومتقدمة في المجالات العسكرية والاقتصادية والتصنيع المدني والعسكري، بالتالي فمن الممكن الاستفادة من تلك القدرات في مجالات التعليم والصحة وبناء الجيش والدفاعات الجوية على اعتبار ان البنى التحتية العراقية متهالكة وبحاجة الى استغلال جميع الفرص لتحقيق المصالح للبلد والحصول على مكاسب وطنية في ميادين مختلفة".
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