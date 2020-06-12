الامن النيابية تدعو لاستغلال الفرص وكسب الجولة مع الولايات المتحدة

وقال النائب سعران الاعاجيبي، في حديث لـ الخليج 365، ان "الشعب العراقي يعول كثيرا على المفاوض العراقي في تحقيق شيء ايجابي يخدم المصالح العليا للبلد في شتى الميادين خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الامريكية"، مبينا بالقول "لدينا ثقة كاملة بان الوفد العراقي قد وضع نصب عينه ان مصلحة العراق هي اولا واخرا، لاننا بحاجة ماسة الى مفاوض حقيقي يكسب الجولة بكل المجالات وخاصة ان العراق بحاجة الى وقفة جادة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والامن".واضاف الاعاجيبي، ان "الوفد المفاوض لديه اسس يعمل من خلالها فيما يخص الملفات المتعلقة بعمل السلطة التنفيذية"، لافتا الى ان "العراق قد يكون بحاجة الى التدريب والاسناد الجوي، وربما المشورة في المجال الاستخباري، لكننا لا نحتاج الى قطعات عسكرية اجنبية على اراضينا، وهذا الامور جميعها ينبغي ان تكون نصب عين المفاوض العراقي خلال جولة المفاوضات وترتيب الاولويات".

واكد الاعاجيبي، ان "الولايات المتحدة دولة قوية ومتقدمة في المجالات العسكرية والاقتصادية والتصنيع المدني والعسكري، بالتالي فمن الممكن الاستفادة من تلك القدرات في مجالات التعليم والصحة وبناء الجيش والدفاعات الجوية على اعتبار ان البنى التحتية العراقية متهالكة وبحاجة الى استغلال جميع الفرص لتحقيق المصالح للبلد والحصول على مكاسب وطنية في ميادين مختلفة".