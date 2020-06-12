توجه المتقاعدون في عموم العراق إلى المصارف ومنافذ الصرف الالكتروني لاستلام رواتبهم، المتأخرة منذ أكثر من اسبوع، ليصدمُوا باستقطاع لنحو عشرة في المئة.. هنا حيث أحد مراكز صرف الرواتب يقف العشرات من المتقاعدين أمام نوافذ التوزيع الالكتروني لاستلام رواتبهم وسط حالة من الغضب والالم وهم يعيشون قرار الاستقطاع.



مواقع التواصل الاجتماعي بمناصاتها كافة تناقلت صورا ومقاطع فيديو بطريقة استهزاية تنتقد هذا القرار الذي يضر شريحة خدمت المؤسسات الحكومية لاكثر من خمسة وثلاثين عاما. القرارات المستجعلة وغير المدروسة بحسب هؤلاء، قد يكون ثمنها عودة التظاهرات بشكل واسع في بغداد والمحافظات كافة. بل قد يكون الوضع المقبل أسوأ من السابق بعد التعدي على لقمة العيش... هكذا يرى المتقاعدون.مواقع التواصل الاجتماعي بمناصاتها كافة تناقلت صورا ومقاطع فيديو بطريقة استهزاية تنتقد هذا القرار الذي يضر شريحة خدمت المؤسسات الحكومية لاكثر من خمسة وثلاثين عاما. التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد أسبوع من التأخير... صدمة للمتقاعدين واستقطاع 10% من رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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