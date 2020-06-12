بدر تحذر الحكومة من تأجيل التفاوض على خروج 'المحتل' حتى آخر الفقرات

وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "على الوفد المفاوض ان يحسم موضوع خروج الامريكان ولا نقبل بغير ذالك لانه قرار الشعب المتمثل بمجلس النواب العراقي".

واضاف المحمداوي، "نحن نراقب المفاوضات بشكل دقيقة جدا ونطلع عليها عن كثب فلهذا نطالب الوفد ان يحسم خروج القوات الأمريكية في بداية التفاوض لا أن تأجل ويتم التلاعب بها من خلال ضغوطات امريكية فنحن نحذر الحكومة والوفد المفاوض".



وانطلقت امس الخميس المفاوضات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.