الصحة تنفي الكتاب الذي نشر بشأن تشخيص اصابة فالح الفياض بكورونا

نفت وزارة الصحة، الجمعة، الكتاب الذي نشر بشأن تشخيص اصابة فالح الفياض بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فيروس كورونا باسم فالح فيصل فهد الفياض، عار عن الصحة".

واضاف ان "هذا الكتاب مزور، وان الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الامن الصحي للبلد وارباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها الطبية والصحية او مختبرات الوزارة والتي تعمل طوال الليل والنهار لاجراء الفحوصات المختلفة للمرضى المصابين والمشتبه باصابتهم بالفيروس".