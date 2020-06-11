نفت وزارة الصحة، الجمعة، الكتاب الذي نشر بشأن تشخيص اصابة فالح الفياض بكورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فيروس كورونا باسم فالح فيصل فهد الفياض، عار عن الصحة".
واضاف ان "هذا الكتاب مزور، وان الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الامن الصحي للبلد وارباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها الطبية والصحية او مختبرات الوزارة والتي تعمل طوال الليل والنهار لاجراء الفحوصات المختلفة للمرضى المصابين والمشتبه باصابتهم بالفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنفي الكتاب الذي نشر بشأن تشخيص اصابة فالح الفياض بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.