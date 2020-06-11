بالفيديو.. اللجنة المالية: علمنا باستقطاع رواتب المتقاعدين من خلال الخليج 365

كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، ان اعضاء اللجنة علموا باستقطاع رواتب المتقاعدين من خلال الخليج 365. وقال الدراجي خلال استضافته في برنامج خارج الصندوق الذي يبث على فضائية السومرية، ان "وزير المالية علي علاوي خلال استضافته باللجنة المالية في البرلمان امس، لم يبلغنا بالاستقطاع من رواتب المتقاعدين". واضاف "اننا علمنا بالاستقطاع من خلال الخليج 365".

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