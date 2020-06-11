الخارجية الاميركية: حكومة العراق تعهدت بنشر سيادتها وضبط العناصر التي تهدد سفارتنا

اكدت وزارة الخارجية الاميركية، الخميس، ان على العراق منع عمليات قصف سفارتنا في بغداد.
ونقلت العربية عن الخارجية قولها ان "اطلاق صاروخ على سفارتنا في بغداد، يؤكد على اهمية الحوار الجاري"، مبينة ان "على العراق منع عمليات قصف سفارتنا في بغداد".
واضافت ان "الجماعات الموالية لايران لاتزال تشكل خطرا على العراق"، مشيرة الى ان "حكومة العراق تعهدت بنشر سيادتها وضبط العناصر التي تهدد سفارتنا".
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