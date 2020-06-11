اصابتان بكورونا في سامراء وتسجيل حالة وفاة في السليمانية

اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، الخميس، عن تسجيل اصابتين في قضاء سامراء، فيما توفي احد المصابين بالفايروس في السليمانية.
وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في سامراء، لعسكريين سكنهم خارج المحافظة".
واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".
فيما اعلنت دائرة صحة السليمانية، عن "وفاة احد المصابين بالفايروس في المحافظة".
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