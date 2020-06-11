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اصابتان بكورونا في سامراء وتسجيل حالة وفاة في السليمانية

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اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، الخميس، عن تسجيل اصابتين في قضاء سامراء، فيما توفي احد المصابين بالفايروس في السليمانية.

وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس في سامراء، لعسكريين سكنهم خارج المحافظة".

 

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واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

 

فيما اعلنت دائرة صحة السليمانية، عن "وفاة احد المصابين بالفايروس في المحافظة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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