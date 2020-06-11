الاعلام الامني تعلن اعتقال ارهابيين متورطين بالعمليات الاخيرة التي حصلت في يثرب

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن اعتقال ارهابيين اثنين متورطين بالعمليات الاخيرة التي حصلت في يثرب.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات سامراء من القاء القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة 4 ارهاب".
واضافت ان "المعتقلين اعترفا خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ العمليات الإرهابية الاخيرة التي حصلت في ناحية يثرب بقضاء بلد".
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