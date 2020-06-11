هوت أسعار النفط اليوم الخميس مع هبوط العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 10% إلى أدنى مستوى للجلسة عند 35.54 دولار للبرميل.



وقال محلل السوق جيفري هالي إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية على التسعير يجب أن يكون "مؤقتا"، وأضاف "على الرغم من ذلك، وفي الأمد القصير، يبدو أن النفط عرضة لخطر تصحيح نزولي". وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو إلى 538.1 مليون برميل، وهو مستوى قياسي إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس وأبريل.وقال محلل السوق جيفري هالي إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية على التسعير يجب أن يكون "مؤقتا"، وأضاف "على الرغم من ذلك، وفي الأمد القصير، يبدو أن النفط عرضة لخطر تصحيح نزولي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العقود الآجلة للخام الأمريكي تهوي بأكثر من 10% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.