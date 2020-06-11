الحكيم يثنى على رؤية درجال ويدعو للاهتمام بالرياضة الفردية

وذكر بيان عن مكتب الحكيم تلقته الخليج 365، أن "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اثنى على رؤية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال المتعلقة بضرورة الاهتمام بملف الشباب في الوزارة كالاهتمام بالرياضة والعمل على تحصين الشباب ثقافياً و فكرياً".واكد الحكيم خلال استقبال درجال، ان "المجتمع العراقي مجتمع شبابي بحكم نسبة الشباب فيه وهذا يمثل تحدياً وفرصة في استثمار هذه الطاقات وتحويلها الى طاقات منتجة".

و وجه رئيس تيار الحكمة إلى "وضع امكانيات تيار الحكمة الوطني من قاعات ومنشآت وشباب كفوء ومدرب في خدمة وزارة الشباب والرياضة ومشروعها التطويري، فضلاً عن اهمية التكامل مع باقي القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبي".



و دعا الحكيم الى ضرورة "الاهتمام بشريحة الرياضيين والرياضة الفردية وتحويل الرياضة الى ثقافة من خلال اطلاق حملات المارثون بشكل مستمر والتشجيع على الرياضة اليومية للمواطنين، و الاهتمام بتوفير متطلبات الرياضة للنساء و ذوي الإعاقة و دعم الاندية وتمكينها من ادارة نفسها ماليا واداريا، والاهتمام بمراكز الشباب وتنظيم البطولات واستثمار الرياضة في تجذير روابط المجتمع العراقي".