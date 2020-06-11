2020-06-11 | 20:16
3 مشاهدة
دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الى ضرورة الاهتمام بشريحة الرياضيين والرياضة الفردية وتحويل الرياضة الى ثقافة.
واكد الحكيم خلال استقبال درجال، ان "المجتمع العراقي مجتمع شبابي بحكم نسبة الشباب فيه وهذا يمثل تحدياً وفرصة في استثمار هذه الطاقات وتحويلها الى طاقات منتجة".
و وجه رئيس تيار الحكمة إلى "وضع امكانيات تيار الحكمة الوطني من قاعات ومنشآت وشباب كفوء ومدرب في خدمة وزارة الشباب والرياضة ومشروعها التطويري، فضلاً عن اهمية التكامل مع باقي القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبي".
و دعا الحكيم الى ضرورة "الاهتمام بشريحة الرياضيين والرياضة الفردية وتحويل الرياضة الى ثقافة من خلال اطلاق حملات المارثون بشكل مستمر والتشجيع على الرياضة اليومية للمواطنين، و الاهتمام بتوفير متطلبات الرياضة للنساء و ذوي الإعاقة و دعم الاندية وتمكينها من ادارة نفسها ماليا واداريا، والاهتمام بمراكز الشباب وتنظيم البطولات واستثمار الرياضة في تجذير روابط المجتمع العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يثنى على رؤية درجال ويدعو للاهتمام بالرياضة الفردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.