وزير النفط: متفائلون بزيادة الايرادات بعد تحسن الاسعار في السوق النفطية

أعرب وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن تفاؤله بزيادة الايرادات المالية بعد تحسن الاسعار في السوق النفطية نتيجة لاتفاق (اوبك+).
وقالت الرئاسة ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل وزير النفط احسان عبد الجبار"، مبينا أن "رئيس الجمهورية اشاد بجهود العاملين في القطاع النفطي واهميته في ادارة الثروة الوطنية للعراق، وضرورة التعجيل بتنفيذ المشاريع الحيوية التي تسهم في تنمية وتطوير قطاع النفط وزيادة الايرادات المالية".
وأوح، أن "وزير النفط استعرض خطط الوزارة في ادامة واستقرار الانتاج والتصفية والتصدير والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية، والعمل على زيادة الايرادات المالية من خلال السياسة التسويقية التي تعتمدها الوزارة للنفط الخام في الاسواق العالمية، وبما تحقق اعلى الايرادات المالية على الرغم من الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية والمنتجين بعد انتشار جائحة كورنا وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط".
وعبر عبد الجبار، بحسب البيان، عن "تفاؤله بزيادة الايرادات المالية بعد تحسن الاسعار في السوق النفطية نتيجة لاتفاق (اوبك+)".
وأوح، أن "وزير النفط استعرض خطط الوزارة في ادامة واستقرار الانتاج والتصفية والتصدير والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية، والعمل على زيادة الايرادات المالية من خلال السياسة التسويقية التي تعتمدها الوزارة للنفط الخام في الاسواق العالمية، وبما تحقق اعلى الايرادات المالية على الرغم من الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية والمنتجين بعد انتشار جائحة كورنا وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط".
وعبر عبد الجبار، بحسب البيان، عن "تفاؤله بزيادة الايرادات المالية بعد تحسن الاسعار في السوق النفطية نتيجة لاتفاق (اوبك+)".
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