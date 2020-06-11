بالارقام.. الكشف عن حجم الإنفاق عالمياً على أزمة كورونا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة لمواجهة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضحت كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس أن تقديرات جديدة تفيد أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، وأن زيادة الإنفاق ينبغي أن تنصب على الحد من فقد الوظائف والحيلولة دون تنامي عدم المساواة، مشيرة إلى الحاجة لبذل مزيد من الجهود الكبيرة.
وكتبت في تدوينة على موقع الصندوق أنه بغية النهوض بتعاف أكثر شمولا، ينبغي أن تركز الاستثمارات على تحسين توافر الرعاية الصحية والتعليم وتقوية ضمانات الحماية المناخية وتوسيع إتاحة المنتجات المالية والتكنولوجيا للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.
وكتبت في تدوينة على موقع الصندوق أنه بغية النهوض بتعاف أكثر شمولا، ينبغي أن تركز الاستثمارات على تحسين توافر الرعاية الصحية والتعليم وتقوية ضمانات الحماية المناخية وتوسيع إتاحة المنتجات المالية والتكنولوجيا للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.
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