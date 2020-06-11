المنتخب الوطني ينتظر قراراً من خلية الازمة لبدء التجمع

وقال حميد في بيان لاتحاد الكرة إنه "بعد الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني، الاربعاء، من قبل المدرب كاتانيتش التي حدد من خلالها يوم الاحد المقبل موعداً لتجمع اللاعبين، وبدء التدريبات الفعلية للتحضير للمرحلة المقبلة".وأضاف: "ننتظر موافقة خلية الأزمة الحكومية على السماح للاعبي المنتخب بالتجمع وبدء التدريبات، وهذا قد يحتاج إلى الوقت بسبب جائحة كورونا ، ووجود إصابات عديدة في العاصمة، لذلك سنتواصل مع جميع اللاعبين المدعوين لتزويدهم بالمنهاج الخاص، والتدرب عن بُعد بالوقت الحالي".

وأوضح المدرب المساعد لأسود الرافدين: "سيتم التواصل بشكل مستمر مع جميع اللاعبين بعد إتمام واجباتهم التدريبية، وسيتم عمل اختبارات خلال أول تجمع رسمي لمعرفة لياقتهم البدنية في ضوء المنهاج المسبق الذي تم اعتماده".



يشار إلى أن الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قد فاتحت رئيس خلية الأزمة النيابية، النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن كريم، بخصوص السماح للاعبي المنتخب لبدء التجمع الأول، والذي أبدى موافقته على ضرورة السماح للاعبي المنتخب بالعودة للتدريبات، ولكنه أكد أن هكذا قرار تجب العودة به إلى الحكومة العراقية للحصول على الموافقة الرسمية.