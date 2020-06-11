ببروتوكول جديد.. زيدان يعقد مؤتمراً قبل مواجهة إيبار في الليغا

رياضة 2020-06-11 | 19:33 1,075 مشاهدة يظهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ، زين الدين زيدان، من جديد يوم السبت المقبل، من أجل المؤتمر الصحفي الخاص لـ مباراة إيبار في بطولة الدوري الإسباني



ويتواجد زيدان في مقر المؤتمرات الصحفية المعتاد، ولكن التغيير هو أن الصحفيين لن يتواجدوا معه في نفس المكان تطبيقًا للتباعد الاجتماعي، ضمن بروتوكول الدوري الإسباني في زمن فيروس وتعود المسابقة المحلية مرة أخرى مساء اليوم الخميس، بمباراة قوية بين إشبيلية وريال بيتيس، ولكن ستكون أولى مباريات ريال مدريد يوم الأحد المقبل، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد.ويتواجد زيدان في مقر المؤتمرات الصحفية المعتاد، ولكن التغيير هو أن الصحفيين لن يتواجدوا معه في نفس المكان تطبيقًا للتباعد الاجتماعي، ضمن بروتوكول الدوري الإسباني في زمن فيروس كورونا وسيتواصل زيدان بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، مع الصحفيين عن بعد، وسيجيب على أسئلتهم، وهم متواجدين في منازلهم أو مقر عملهم.



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