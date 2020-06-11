محتجون يقطعون الطرقات في لبنان

أفادت لبنان اليوم الخميس، بعودة عمليات قطع الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وتردي الأوضاع المعيشية.
أما في بيروت، فقطع المحتجون طريق قصقص بالاتجاهين، وانطلق محتجون من عدة أحياء في بيروت باتجاه السراي الحكومي مطالبين بإسقاط الحكومة.
وفي الجنوب، قطع المحتجون تقاطع إيليا في مدينة صيدا، كما قطعوا الطريق في جب جنين المؤدي إلى كامد اللوز وغزة وكفريا في البقاع.
ولفت مراسلنا، إلى أن عددا من المحالات التجارية أقفلت أبوابها بعد تداول أنباء عن أن سعر شراء الدولار الأمريكي وصل إلى 7000 ليرة لبنانية، لكن وسائل إعلام محلية نفت صحة ما يشاع عن إرتفاع جنوني بسعر صرف الدولار، مؤكدة أن الدولار متوفر في الأسواق بسعر 4900 ليرة.
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