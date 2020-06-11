عمليات الانبار تعلن تنفيذ عملية واسعة لمطاردة 'داعش' في عمق الصحراء

اعلنت قيادة عمليات الانبار، الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لمطاردة "داعش" في عمق الصحراء. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تنفيذ عملية عسكرية واسعة اشتركت بها اكثر من فرقة عسكرية متمثلة بالفرقة ١ والفرقة ١٠ ولواء مغاوير العمليات وبدعم من طيران الجيش العراقي لنقل قوات مدربة من وحدات المغاوير لمطاردة فلول داعش". وأضافت أن "العملية نفذت في عمق صحراء الانبار".

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