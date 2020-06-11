تابعوا بعد التاسعة.. الحلقة الاولى من 'خارج الصندوق' على السومرية

تبث السومرية الفضائية بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس الحلقة الاولى من برنامج "خارج الصندوق". و"خارج الصندوق" هو برنامج سياسي اسبوعي يناقش القضايا والملفات والمستجدات السياسية والاجتماعية ويبحث في تفاصيلها ويحاور اصحاب الرأي وصناع القرار.

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