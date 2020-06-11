الصحة تعلن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً من الفايروس في العراق
واضافت ان "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( 1261) اصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 123
بغداد/ الكرخ 174
مدينة الطب 267
النجف الأشرف 14
السليمانية 58
أربيل 11
دهوك 3
كربلاء 33
كركوك 16
ديالى 70
واسط 233
بابل 26
البصرة 23
ميسان 76
الديوانية 94
ذي قار 8
الأنبار 3
المثنى 11
نينوى 9
صلاح الدين 9
واوضحت ان "حالات الشفاء بلغت 354 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 106
بغداد الكرخ 108
مدينة الطب 30
النجف 11
دهوك 5
كركوك 14
كربلاء 5
ديالى 4
البصرة 13
ميسان 19
بابل 16
الديوانية 8
ذي قار 10
نينوى 5
وبينت ان "الوفيات بلغت 31 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 1
كركوك 1
ديالى 1
واسط 1
البصرة 1
ميسان 3
بابل 1
ذي قار 3
الأنبار 1
المثنى 1
صلاح الدين 1
واكدت الوزارة ان "مجموع الاصابات بلغ 16675، ومجموع حالات الشفاء: 6568، اما عدد الراقدين الكلي فقد بلغ 9650، والراقدين في العناية المركزة 98"، مبينة ان "مجموع الوفيات بلغ 457".
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