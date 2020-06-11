الصحة تعلن تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 354 مصاباً في العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (9342) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868)".واضافت ان "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( 1261) اصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة 123بغداد/ الكرخ 174مدينة الطب 267النجف الأشرف 14السليمانية 58أربيل 11دهوك 3كربلاء 33كركوك 16ديالى 70واسط 233بابل 26البصرة 23ميسان 76الديوانية 94ذي قار 8الأنبار 3المثنى 11نينوى 9صلاح الدين 9

واوضحت ان "حالات الشفاء بلغت 354 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 106

بغداد الكرخ 108

مدينة الطب 30

النجف 11

دهوك 5

كركوك 14

كربلاء 5

ديالى 4

البصرة 13

ميسان 19

بابل 16

الديوانية 8

ذي قار 10

نينوى 5

وبينت ان "الوفيات بلغت 31 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 1

البصرة 1

ميسان 3

بابل 1

ذي قار 3

الأنبار 1

المثنى 1

صلاح الدين 1

واكدت الوزارة ان "مجموع الاصابات بلغ 16675، ومجموع حالات الشفاء: 6568، اما عدد الراقدين الكلي فقد بلغ 9650، والراقدين في العناية المركزة 98"، مبينة ان "مجموع الوفيات بلغ 457".