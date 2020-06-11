الاستحقاقات المالية وتحضيرات اسود الرافدين على طاولة البرلمان

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2020-06-11 | 16:40
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كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، تفاصيل اجتماع الهيئة التطبيعية لكرة القدم مع النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بشأن الاستحقاقات المالية للكادر التدريبي للمنتخب الوطني وتحضيرات اسود الرافدين للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.
وأضاف عليوي، "تم مناقشة استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات الاسيوية المزدوجة وتوفير الظروف المناسبة للإعداد بشكل مثالي"، مبيناً بالقول، "لم أستطع التواجد في هذا الاجتماع لارتباطي باجتماعٍ ثانٍ مهم".
وتابع عليوي، "تم مناقشة موضوع تجمع المنتخب الوطني في العراق مع رئيس خلية الازمة النيابية حسن الكعبي والذي بدوره سيفاتح الجهات الحكومية المختصة لمعرفة رأيهم بالموضوع".
تجدر الإشارة الى ان المنتخب الوطني سيبدأ رحلة اعداده للتصفيات المزدوجة خلال شهر آب المقبل تحضيراً لمباراته مع هونغ كونغ بالتصفيات في الثالث عشر من شهر تشرين الأول المقبل.
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