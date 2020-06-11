الاستحقاقات المالية وتحضيرات اسود الرافدين على طاولة البرلمان

وقال عليوي في حديث للسومرية نيوز، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اجتمع اليوم مع الهيئة التطبيعية لمناقشة إيجاد حلول مالية سببها تآخ الموازنة الاتحادية وما يترتب على الاتحاد من التزامات مالية للمدربين وللاستحقاقات المقبلة".وأضاف عليوي، "تم مناقشة استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات الاسيوية المزدوجة وتوفير الظروف المناسبة للإعداد بشكل مثالي"، مبيناً بالقول، "لم أستطع التواجد في هذا الاجتماع لارتباطي باجتماعٍ ثانٍ مهم".

وتابع عليوي، "تم مناقشة موضوع تجمع المنتخب الوطني في العراق مع رئيس خلية الازمة النيابية حسن الكعبي والذي بدوره سيفاتح الجهات الحكومية المختصة لمعرفة رأيهم بالموضوع".

تجدر الإشارة الى ان المنتخب الوطني سيبدأ رحلة اعداده للتصفيات المزدوجة خلال شهر آب المقبل تحضيراً لمباراته مع هونغ كونغ بالتصفيات في الثالث عشر من شهر تشرين الأول المقبل.

