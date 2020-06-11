الكاظمي: الاستقطاعات في رواتب المتقاعدين سنعيدها خلال الايام المقبلة

وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي حضرته الخليج 365، "هنالك محاولات من مجموعات اجرامية وهي داعش تنوي تدمير العراق لكن بوحدة شعبه والقوات الامنية حولوا جرح الموصل الى انتصار للعراق"، منوها الى أن "نكسة الموصل لم تكن صدفة لكنها كانت نتيجة السياسية الفاشلة للحكومات السابقة".وأوضح، "لم اكن ارغب بان اكون رئيسا للوزراء، والشي الذي شجعني هو اليتامى والأرامل والفقراء"، مشيرا الى أنه "نحن نعتمد على حفظ السيادة العراقية في الحوار مع اميركا".

واشار الكاظمني الى أن "المناطق الحدودية تعتبر واحدة من مناطق هدر المال بسبب مجموعة من خارجين عن القانون"، مؤكدا أن "هنالك اجراءات رادعة لمنعهم".

وبشأن الاستقطاعات بالرواتب، أكد رئيس الوزراء أن "الاستقطاعات في رواتب المتقاعدين سنعيدها خلال الأيام المقبلة".



واشار الكاظمي قائلا، "ليس من المعقول ان تكون بنت أياد علاوي مستشارة وحين نسأله يقول والله ما ادري".