الكاظمي: الاستقطاعات في رواتب المتقاعدين سنعيدها خلال الايام المقبلة

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الحكومة تعتمد على حفظ السيادة العراقية في الحوار مع اميركا، فيما كشف عن اعادة الأموال المستقطعة من رواتب المتقاعدين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح، "لم اكن ارغب بان اكون رئيسا للوزراء، والشي الذي شجعني هو اليتامى والأرامل والفقراء"، مشيرا الى أنه "نحن نعتمد على حفظ السيادة العراقية في الحوار مع اميركا".
واشار الكاظمني الى أن "المناطق الحدودية تعتبر واحدة من مناطق هدر المال بسبب مجموعة من خارجين عن القانون"، مؤكدا أن "هنالك اجراءات رادعة لمنعهم".
وبشأن الاستقطاعات بالرواتب، أكد رئيس الوزراء أن "الاستقطاعات في رواتب المتقاعدين سنعيدها خلال الأيام المقبلة".
واشار الكاظمي قائلا، "ليس من المعقول ان تكون بنت أياد علاوي مستشارة وحين نسأله يقول والله ما ادري".
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