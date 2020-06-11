اندلاع حريق كبير داخل بناية تجارية شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق كبير داخل بناية تجارية في الاعظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع، عصر اليوم، داخل بناية مكونة من طابقين متخذة كمطعم ضمن شارع الضباط منطقة الاعظمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق".