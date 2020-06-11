أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن المباشرة بأعمال صيانة مفاصل التمدد العرضية المتضررة لمجسر المستنصرية العمودي على شارع فلسطين شرقي العاصمة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تمت "المباشرة باعمال صيانة مفاصل التمدد العرضية المتضررة لمجسر المستنصرية العمودي على شارع فلسطين والذي يعتبر من المجسرات المهمة والحيوية في بغداد كونه يخفف الزخم عن ساحة الموال والمنطقة المحيطة بالجامعة المستنصرية ولكلا الجانبين ( ذهاباً واياباً )".



ونوهت الى انها "استثمرت بذلك اوقات حظر التجوال الجارية لاجراء الصيانة ومن المؤمل انجاز العمل بالكامل وادخال المجسر الخدمة مطلع الأسبوع المقبل وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة بغداد تعلن المباشرة بصيانة مجسر حيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.