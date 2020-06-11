الدنمارك ترسل قوات إضافية لمهمة تدريب تابعة للناتو في العراق

أعلنت الدنمارك، أنها سترسل 285 عسكريا للمشاركة في عملية تدريب تابعة لـ"حلف شمال الأطلسي" في العراق.
وقال وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفويد، في بيان اليوم الخميس: "من خلال زيادة مساهمتنا في جهود إرساء الاستقرار بالعراق، فنحن نقلل مخاطر أزمة لاجئين جديدة ونعزز في الوقت ذاته الحماية من تهديد جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش".
ووافق البرلمان الدنماركي، على إرسال سفينة وطائرة هليكوبتر، بما يشمل طاقما يصل إلى 195 فردا إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية إلى مضيق "هرمز"، والذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، لمدة 4 أشهر اعتبارا من أغسطس المقبل.
ووافق البرلمان الدنماركي، على إرسال سفينة وطائرة هليكوبتر، بما يشمل طاقما يصل إلى 195 فردا إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية إلى مضيق "هرمز"، والذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، لمدة 4 أشهر اعتبارا من أغسطس المقبل.
يذكر أن التحالف الدولي، أعلن في أبريل الماضي، أن التحالف سيستأنف تدريب قوات "البيشمركة" الكردية بإقليم كردستان العراق بعد شهر رمضان، بإشراف حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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