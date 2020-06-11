وأوضح، "كنا نحن موجودين في العملية السياسية، لكننا غير مؤيدين لتلك الاجندات، وكنا نرجم ونتهم باننا نتبع للمالكي وخونة وسنة المالكي" في اشارة الى رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.
واشار الكربولي، الى أن الموصل تحتاج لاحتضان ومزاج خاص من قبل الدولة العراقية، كونها كمية بشرية كبيرة، باكثر من ثلاثة مليون مؤلفين من سنة وشيعة وشبك وايزديين ومسيحين واقليات أخرى"، معتبرا أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يستطع احتواء الموصل".
واضاف أن "الكاظمي يعتقد ان وجوده مع الاقليات سيقربه الى الامريكيين والمجتمع الدولي، وهذا وهم لدى بعض المستجدين على العملية السياسية".
وعن الحوار العراقي الامريكي، المقرر انطلاقه اليوم، وجه الكربولي انتقادات الى الوفد العراقي المحاور، مشيرا الى أنه "لايضم السنة".
وتابع قائلا، "حين ادافع عن حقوق اهلي لست طائفيا"، موضحا أن "مفهوم اتهام من يدافع عن الحقوق بانه طائفي مفهوم خاطئ".
وتساءل، "من يضمن عودة الهجمة الارهابية والمكون السني مهمش الحقوق"، معتبرا أن "المناصب التي تسمنها المكون كوزير الدفاع وقائد العمليات غير مهمة لوجود سلسلة مراجع اعلى".
البيان الختامي للحوار الامريكي العراقي معد مسبقا والوفد ليس اماه الا الموافقة و(هز الرأس"
كانت هذه تفاصيل خبر 'البيان معد مسبقاً'.. الكربولي ينتقد الوفد المفاوض: ذهبوا ليهزوا برؤوسهم فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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