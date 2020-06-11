'البيان معد مسبقاً'.. الكربولي ينتقد الوفد المفاوض: ذهبوا ليهزوا برؤوسهم فقط

وقال الكربولي في حوار مع برنامج المناورة الذي تبثه قناة السومرية، إن "داعش لم يدخل الى بغداد، ولم يظهر في داخل ديالى وداخل كركوك، بسبب وجود الحواضن، نتيجة بعض المتصدين من السياسيين السابقين الذين كانو يغذون هذا الفكر"، مضضيفا أنهم "يعتقدون بأن ركوب الموجة ممكن ان ينتج اعلان اقليم او دولة وفق الاجندات التي كانت موجودة حينها".وأوضح، "كنا نحن موجودين في العملية السياسية، لكننا غير مؤيدين لتلك الاجندات، وكنا نرجم ونتهم باننا نتبع للمالكي وخونة وسنة المالكي" في اشارة الى رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

واشار الكربولي، الى أن الموصل تحتاج لاحتضان ومزاج خاص من قبل الدولة العراقية، كونها كمية بشرية كبيرة، باكثر من ثلاثة مليون مؤلفين من سنة وشيعة وشبك وايزديين ومسيحين واقليات أخرى"، معتبرا أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يستطع احتواء الموصل".



واضاف أن "الكاظمي يعتقد ان وجوده مع الاقليات سيقربه الى الامريكيين والمجتمع الدولي، وهذا وهم لدى بعض المستجدين على العملية السياسية".

وعن الحوار العراقي الامريكي، المقرر انطلاقه اليوم، وجه الكربولي انتقادات الى الوفد العراقي المحاور، مشيرا الى أنه "لايضم السنة".

وتابع قائلا، "حين ادافع عن حقوق اهلي لست طائفيا"، موضحا أن "مفهوم اتهام من يدافع عن الحقوق بانه طائفي مفهوم خاطئ".

وتساءل، "من يضمن عودة الهجمة الارهابية والمكون السني مهمش الحقوق"، معتبرا أن "المناصب التي تسمنها المكون كوزير الدفاع وقائد العمليات غير مهمة لوجود سلسلة مراجع اعلى".

البيان الختامي للحوار الامريكي العراقي معد مسبقا والوفد ليس اماه الا الموافقة و(هز الرأس"