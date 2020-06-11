اعفاء رئيس مجلس الوزراء السوري من منصبه

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوما يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه. وجاء في بيان الرئاسة السورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه ويكلف يكلف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية".

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