دولة خليجية تشهد أكبر ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا خلال 24 ساعة

لليوم الثاني على التوالي، شهدت المملكة السعودية أكبر ارتفاع في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع رصد قفزة غير مسبوقة أيضا في حصيلة الوفيات.
ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (1431 حالة) إلى الرياض حيث تتخطى الحصيلة اليومية عتبة الألف حالة جديدة هناك لليوم الثالث على التوالي.
وأكدت الوزارة وفاة 38 مريضا جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 38 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 857 حالة وفاة.
وتماثل 2065 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم السابق، ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين عتبة الـ80 ألفا ويصبح 80019 شخصا حتى اليوم.
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