شركة عالمية تطرح حاسوبا جديدا بسعر منافس للغاية

دعما لمواقعها في سوق الإلكترونيات مؤخرا كشفت شركة Lenovo عن حاسب شخصي مميز بمواصفات مقبولة بسعر منافس جدا بلغ 229 دولارا فقط.
وزودته Lenovo بمعالج Intel Celeron N4020 جيد الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايات، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.
وحصل هيكله على مفاصل خاصة تسمح بطي الشاشة بزاوية 180 درجة عند الحاجة، ومزود بكاميرا ويب أمامية بدقة 720 بيكسل، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ومنفذين من نوع USB-C يسمحان بنقل البيانات بسرعة، إضافة إلى منفذ USB-A.
وتبعا للتسريبات فإن Lenovo تستعد أيضا وقبل نهاية النصف الأول من العام الجاري لطرح جيل جديد من الحواسب اللوحية المتطورة بأسعار تنافس فيها حواسب سامسونغ وآبل.
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