بواقع 40 منحة.. التعليم تعلن عن زمالات دراسية جديدة

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن توفر زمالات دراسية رومانية بواقع أربعين منحة دراسية للعام الدراسي 2021/2020.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "الزمالات المعلنة تشمل 40 منحة دراسية في مجالات العلوم الاقتصادية والأعمال التجارية والعلوم الزراعية والنفط والغاز والعلوم التقنية للدراسات الأولية والعليا"، لافتا الى أن "الفترة المتاحة تستمر الى 2020/8/31".
وأضاف أن "التقديم يكون الكترونيا وسياق الترشيح يعتمد الضوابط المعتمدة في الترشيح للزمالات الدراسية على وفق نظام رقم (3) لسنة 2018 ولا تتحمل وزارة التعليم أية تبعات مالية".
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