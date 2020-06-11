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تسجيل خمس وفيات جديدة بكورونا في السليمانية

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اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، الخميس، عن تسجيل خمس وفيات جديدة بكورونا في السليمانية.

وقالت صحة الاقليم في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوزنسخة منه، إن "محافظة السليمانية شهدت اليوم الخميس، تسجيل خمس وفيات بفايروس "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الاربعاء، عن تسجيل 1146 اصابة جديدة بالفيروس و34 حالة وفاة، فضلا عن 383 حالة شفاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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