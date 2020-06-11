اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، الخميس، عن تسجيل خمس وفيات جديدة بكورونا في السليمانية.

وقالت صحة الاقليم في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوزنسخة منه، إن "محافظة السليمانية شهدت اليوم الخميس، تسجيل خمس وفيات بفايروس كورونا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الاربعاء، عن تسجيل 1146 اصابة جديدة بالفيروس و34 حالة وفاة، فضلا عن 383 حالة شفاء.