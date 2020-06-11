بالفيديو: السنة بين التهميش والانقسام السياسي

تبدا اليوم الجلسة الأولى من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين البلدين وسط أجواء من التوتر خيمت على العلاقات بين بغداد وواشنطن طوال الفترة الماضية. غياب واضح للطرف السني في المفاوضات الامر الذي وصفه النائب محمد الكربولي بأنه اقصاء من قبل شركاء الوطن. فهل هو اقصاء ام ان امريكا تخلت عن حليفها السني؟ الكربولي صاحب الصوت السني العالي والمعروف بدفاعه الشديد عن قانون العفو العام المثير للجدل اطلق مع مجموعة من الناشطين هاشتاك #وينهم، للمطالبة بالكشف عن مصير المغيبين في السجون.

وفي الذكرى السادسة لسقوطها وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح يوم الأربعاء إلى مدينة الموصل على رأس وفد حكومي رفيع واجتمع فور وصوله مع القيادات الامنية هناك ويضا افتتح الكاظمي مشروع إعادة إعمار جسر تم تدميره على نهر دجلة، وسط المدينة، كما زار جامع النوري، الذي ألقى منه زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي خطبة إعلان ما يعرف بالخلافة على العراق وسورية بعد أيام من احتلال المدينة في يونيو/ حزيران 2014.

اللافت في الامر ان وفد الكاظمي قد خلا من وجود النواب السنة معه.. فيما تحولت فرحة المتقاعدين العراقيين الذين أُطلقت مرتباتهم المتأخرة اليوم إلى صدمة بعد أن فوجئوا باستقطاعات راوحت بين 10 و15 بالمائة، في تنفيذ لأول إجراء تتخذه حكومة مصطفى الكاظمي التي نالت الثقة قبل أكثر من شهر لمواجهة الأزمة المالية. وبدوره صوّت مجلس النواب على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين و المتقاعدين كافة.